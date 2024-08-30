Убитая в Прикамье женщина была бывшей женой подозреваемого

СМИ сообщили новые подробности по делу об убийстве в Прикамье молодой женщины и ее дочери. Сообщается, что подозреваемый в убийстве собирался жениться на своей жертве.

Более того, ранее они уже были женаты. Развелись после того как подозреваемый якобы изнасиловал и убил медсестру. Однако бывшая жена решила дать бывшему мужу второй шанс. 2 сентября они планировали подавать заявление в ЗАГС.

Тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения были найдены в квартире в Чусовом 29 августа. Также сообщается, что у убитой молодой женщины есть с убийцей общий сын. Его преступник оставил в живых. Ранее сообщалось, что подозреваемый выкрал мальчика, по другим данным — ребенок находится в безопасности со своими родственниками.