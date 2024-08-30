Mash: Двое детей судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют двойное гражданство РФ и США, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, дети Юсуповых родились в американском роддоме, все документы были оформлены в консульстве США. Однако семья это скрывала. Родители заявили, что их сын и дочь якобы появились на свет в результате домашних родов в Казани.

Также утверждается, что старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

В отношении супруги Юсупова и его 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации о наличии иностранного паспорта. Ризвану Юсупову грозит отстранение от должности, пишет Mash.

В апреле глава (теперь уже бывший) затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где, предположительно, приобрел элитное жилье. В июле Козупица ушел в отставку.