Богатая вдова: в России появилась новая женщина-миллиардер

В России теперь восемь женщин, чье состояние превышает $1 млрд. В прошлом году их было семь. Рейтинг составил Forbes.

Лидирует снова основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, у нее $5,5 млрд. Второе место у супруги Владимира Литвиненко Татьяны ($2,45 млрд). Муж – бывший акционер производителя минеральных удобрений "Фосагро", в 2022 году (попав под санкции) он передал супруги 20,6% акций компании.

Тройку лидеров закрывает Варвара Скотч ($2,2 млрд), дочь Андрея Скотча. Последний является бизнес-партнером Алишера Усманова в его холдинге USM ("Металлоинвест", "Мегафон").

Также среди миллиардерш оказались Елена Батурина, Наталья Луценко, Виктория Михельсон, Екатерина Федун, а также (на шестом месте, с капиталом $1 млрд) Людмила Коган – она и есть новичок списка. Она является основным акционером банка "Уралсиб", акции унаследовала от мужа, умершего в 2019 году. Большая часть женщин с миллиардным состоянием так или иначе обязаны местом в рейтинге своим родственникам, хотя многие из них сами давно занимаются бизнесом (например, Батурина).