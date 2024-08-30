В Астраханской области началась работа по подготовке предложений Президенту по решению проблемы обмеления Каспия

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание с представителями научного сообщества по проблеме обмеления Каспийского моря. Напомним, соответствующее поручение главе региона дал Президент Владимир Путин на их личной встрече 27 августа 2024 года.

Астраханская область является главным форпостом России на Каспии, и вопрос сохранения уровня моря – стратегический. Обмеление Каспийского моря затрудняет проход судов в порты и, если ничего не предпринимать, может привести к спаду экономики всех стран макрорегиона.

Заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «КаспНИРХ» Сергей Шипулин сообщил, что учёные обсуждают проблематику изменения уровня моря более 10 лет. Последний период регрессии начался с середины 90-х годов прошлого века и продолжается по сей день. С 2009 года процесс ускорился, и за истекшее время уровень моря снизился почти на 2,5 м, составив -29 м ниже уровня мирового океана.

Изменение уровня моря, по оценкам учёных, имеет геологические и климатические причины. Исследования показывают, что максимально высоким он был в конце 18 века, минимальным за последние 500 лет – во времена царствования Ивана Грозного (-31 м). А 2300 лет назад уровень Каспия составлял -34,5 м.

Эксперты говорят о том, что заметно повлиять на процесс обмеления Каспийского моря практически невозможно. Однако совместными усилиями всех стран можно снизить негативные последствия для экономики и экологи Каспийского региона.