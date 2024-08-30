Спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста вырос на 297% за год

За год средние зарплаты, предлагаемые в вакансиях для пенсионеров, выросли на 40%, посчитали аналитики сервиса "Авито Работа".

Средняя зарплата составила 66 776 рублей в месяц за полный рабочий день. Год к году спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста вырос на 297%.

Топ-5 сфер с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров летом 2024 года:

1. Доставка, грузоперевозки и логистика — 111 186 рублей

2. Ремонт и отделка помещений — 101 987 рублей

3. Продажа и управление недвижимостью — 94 826 рублей

4. Продажа и обслуживание автомобилей — 83 887 рублей

5. Строительство жилых и коммерческих объектов — 80 737 рублей

"В условиях дефицита кадров работодатели продолжают активно расширять границы найма, обращая внимание на опыт и навыки старшего поколения. Они понимают, что зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов. Таким образом компании не только обеспечивают себе необходимый трудовой ресурс, но и открывают новые возможности для тех, кто готов продолжать работать", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы".