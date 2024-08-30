Сыщики распространили ориентировку на подозреваемого в убийстве матери и дочери в Прикамье

Следственный комитет Пермского края распространил листовку с предполагаемым убийцей молодой матери и ее семилетней дочери, передает корреспондент Накануне.RU.

Разыскиваемый - мужчина славянской внешности, на вид ему 25 - 30 лет рост 170 - 175 сантиметров, среднего телосложения. У подозреваемого рыжие волосы. Кроме того, он хромает.

Последний раз был замечен идущим по ул. Демьяна Бедного в направлении района "Красный поселок". Был одет в белую олимпийку, черную жилетку, черные спортивные штаны. Также при себе у него была поясная сумка цвета хаки.

"Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом преступнике, просим позвонить по телефонам: 8 (342) 565-23-18 – дежурная часть Отдела МВД России "Чусовской" или 02", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее по соцсетям разошлось фото ориентировки на подозреваемого в убийстве. Их распространили местные жители. Они же сообщили, что подозреваемый прежде уже был осужден за убийство. Согласно картотеке Чусовского городского суда, полный тезка подозреваемого был осужден в 2018 году за грабеж, а в 2023 году - за убийство и изнасилование.

СМИ сообщали, что подозреваемый был помилован как участник СВО.