30 Августа 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Сыщики распространили ориентировку на подозреваемого в убийстве матери и дочери в Прикамье

Следственный комитет Пермского края распространил листовку с предполагаемым убийцей молодой матери и ее семилетней дочери, передает корреспондент Накануне.RU.

Разыскиваемый - мужчина славянской внешности, на вид ему 25 - 30 лет рост 170 - 175 сантиметров, среднего телосложения. У подозреваемого рыжие волосы. Кроме того, он хромает.

Последний раз был замечен идущим по ул. Демьяна Бедного в направлении района "Красный поселок". Был одет в белую олимпийку, черную жилетку, черные спортивные штаны. Также при себе у него была поясная сумка цвета хаки.

"Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом преступнике, просим позвонить по телефонам: 8 (342) 565-23-18 – дежурная часть Отдела МВД России "Чусовской" или 02", - говорится в сообщении.

Отделом МВД России по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина(2024)|Фото: МВД России

Отметим, что ранее по соцсетям разошлось фото ориентировки на подозреваемого в убийстве. Их распространили местные жители. Они же сообщили, что подозреваемый прежде уже был осужден за убийство. Согласно картотеке Чусовского городского суда, полный тезка подозреваемого был осужден в 2018 году за грабеж, а в 2023 году - за убийство и изнасилование.

СМИ сообщали, что подозреваемый был помилован как участник СВО.

Теги: убийство, ориентировка, подозреваемый, мать, дочь


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