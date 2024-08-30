В Кремле не беспокоятся за визит Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию МУС

В Кремле не испытывают беспокойства по поводу визита Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

"У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились", – подчеркнул он.

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Теоретически решения МУС должны выполнять все страны, признающие его юрисдикцию.

Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию 3 сентября.