ФСБ задержала участвовавших в боях за ВСУ наемников из Колумбии

ФСБ задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

По данным ведомства, задержаны колумбийцы Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

При обысках обнаружены документы, "подтверждающие противоправную деятельность", военную форму одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" ВСУ.

Ранее в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс. Ей заявлен решительный протест, в том числе, из-за появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время вторжения украинских войск на территорию России. В МИД подчеркнули, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил РФ.