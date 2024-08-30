30 Августа 2024
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Общество Оренбургская область Ставропольский край
Фото: Накануне.RU

В Ставрополе Шаман споет за 15 бюджетных миллионов

В Оренбург, где в начавшийся уикенд будут отмечать День города, уже прилетел певец Шаман. Ранее его гонорар за выступление на городском празднике – 16 млн руб. из бюджета подтопленного города – вызвал возмущение как местных жителей, так и депутатов Госдумы. Артист несколько сгладил скандал, заявив, что отдаст часть гонорара пострадавшим от весеннего наводнения.

Но сегодня аналогичным гонораром Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана) возмущаются уже в соцсетях в Ставрополе: там артист также на Дне города споет за 15 млн руб. Хотя в столице Ставрополья в этом году наводнения не было, острых проблем в городе хватает. "Почему на такое у нас деньги есть, а асфальт положить - нет?" – цитирует Telegram-канал "Расстрига" высказывания в ставропольских пабликах.

В краевом министерстве культуры заявили, что "выбор артиста связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время".

Теги: шаман, ставрополь, оренбург, гонорар, бюджет


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