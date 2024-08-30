На Урале чиновники не хотели перечислять бойцу СВО выплату за полученное ранение

На Среднем Урале прокуратура добилась выплаты для участника специальной военной операции, получившего ранение в ходе боевых действий.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в октябре 2023 года боец СВО обратился в управление социальной политики №2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Однако чиновники отказали уральцу, сославшись на не подтверждение факта ранения в ходе специальной военной операции и вообще участия в ней.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что решение об отказе было принято незаконно. Так, управлением соцполитики были не в полном объеме затребованы сведения, подтверждающие ранение и прохождение лечения участником СВО. Начальнику управления социальной политики было внесено представление.

После этого бойцу перечислили единовременную выплату в 150 тысяч рублей. А виновного сотрудника управления привлекли к ответственности.