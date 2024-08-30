Из России вышлют 120 мигрантов-нелегалов из стран СНГ и Африки

В подмосковном Пушкино полиция провела рейд на складе, где работали граждане стран СНГ и Африки.

"В ходе рейда в отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, из них 19 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России по ст. 18.10 КоАП РФ и один за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении подмосковного полицейского главка.

Каждого иностранца-нелегала оштрафовали на 5 тыс. руб. и предписали выдворение из страны. 31 человек был доставлен в спецучреждение до депортации.