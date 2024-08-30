Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" не находились в розыске в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Накануне суд продлил арест Зубайдулло Исмаилову, Мустакиму Солиеву, Умеджону Солиеву, Шахромджону Гадоеву и Хусейну Хамидову (занесены в реестр террористов и экстремистов) до 1 декабря. Трое из них являются выходцами из Таджикистана. Фигуранты обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Их задержали в Дагестане в ходе спецоперации на территории Каспийска.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Как сообщалось в материалах дела, в качестве обвиняемых привлечены 20 человек. 18 человек арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.