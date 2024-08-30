ЦБ перейдет к "креплёной" денежно-кредитной политике - банкир

Центральный банк России перейдет к "креплёной" денежно-кредитной политике с верхней границей диапазона ключевой ставки в 20%, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он сравнил ставку рефинансирования с градусом вина, которое называют креплёным: "Если [ставка] 15%,18% — это еще виноградное вино, то "20% плюс" — это уже какие-то крепленные напитки. Поэтому мы будем наблюдать в следующем месяце с большой вероятностью крепленую ДКП".

Пьянов полагает, что вероятность сохранения текущей ставки в 18% даже до конца 2024 года "тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции".

Весь вопрос сейчас в том, насколько резко регулятор будет переходить к ставкам в районе 20%. Будет ли он фиксировать текущую ставку хотя бы на пару осенних месяцев или уже в сентябре экономику ждет новое повышение.