ЕГЭ по математике попробуют изменить, объединив "базу" и "профиль"

В российских регионах апробируют новую модель ЕГЭ по математике, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

"Новая модель" будет чисто формальной и заключается в объединении базового и профильного экзамена и разделении его на две разные по сложности части.

Выпускник может выполнить только первую, базовую часть, если ему не надо поступать в технический вуз, и на этом остановиться. Но может взяться и за "профильную" часть, чтобы набрать дополнительные баллы. Это и будет "перспективная модель интегрированного ЕГЭ по математике", которую апробируют в субъектах РФ и представим к 2026 году.

Также есть предложение о проведении ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. Решено детально изучить опыт Москвы, где 9-классники сдают часть предметов в такой форме. По мнению Решетниковой, к 2030 году, при условии готовности и поддержки всех регионов России, можно это начать внедрять.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа", популяризатор математики Алексей Савватеев считает, что базовый ЕГЭ по математике в том виде, в котором он существует сейчас, "все учителя считают полным позором". Например, 70 баллов можно набрать, знаю программу только первых 7 классов. И поступить практически в любой вуз. А сам ЕГЭ год от года почти не меняется.

Ранее ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий говорит, что ЕГЭ привел к тому, что репетиторы и учителя натаскивают выпускников на конкретные задачи, так как задания на ЕГЭ и в демонстрационном варианте почти совпадают. В результате ЕГЭ не проверяет знания.