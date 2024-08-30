30 Августа 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В обновленной школе №41 Екатеринбурга представили авторскую программу продленки

В обновленной школе №41 Екатеринбурга прошел день открытых дверей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в преддверии учебного года родителям представили авторскую программу продленки "Код Успеха".

На дне открытых дверей продемонстрировали направления развивающих и спортивных занятий, которые ученики начальной школы смогут посещать во время продленки, не покидая территорию учебного заведения.

"Мы сформировали конструктор услуг, из которых родители смогут выбрать нужные и дополнить ими пребывание в группе продленного дня. Это могут быть занятия танцами, спортом, ОФП, когнитивное развитие, изучение иностранных языков, в том числе китайского. Количество занятий зависит от выбранного формата продленки. В базовый пакет также войдет питание в столовой школы, выполнение домашних заданий с педагогом. Сегодня практически каждый ребенок посещает кружки или спортивные секции, и родителям приходится отвозить на занятия или нанимать няню. В школе №41 дети смогут посещать секции во время продленки, в этом же здании. Куратор группы продленного дня контролирует посещение, отводит и забирает детей по графику", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Спортзал школы №41 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

С начала учебного года в школе №41 начнут работу всероссийский танцевальный бренд Global Dance University; широко известная в регионе школа танцев "Виктория" (капоэйра, художественная гимнастика, акробатика и т.д.); детско-юношеская спортивная школа "СТАРТ" (карате, дзюдо, художественная гимнастика); Российская федерация волейбола; Свердловская областная федерация тхэквондо МФТ; теннисный клуб "Полет" (настольный теннис для всех возрастов).

Начнутся занятия иностранными языками от лингвистического центра "Магеллан", курсы по когнитивному развитию, ментальная арифметика и мнемотехника от "Академии инновационных образовательных программ", обучение пошаговому программированию и 3Д-моделированию от "Академии ТОП".

Актовый зал школы №41 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Ограничений на прием в группу продленного дня для учеников других школ нет, дополнительное образование ориентировано на всех жителей Верх-Исетского района. Новая школа наполнена самым современным оборудованием, вместе с управлением образования Екатеринбурга мы планируем создать на ее базе социально-культурный центр, который предоставит возможности для развития всем возрастам и категориям горожан", - отметила Любовь Спелкова.

В рамках государственно-частного партнерства новое здание школы построил и взял в техническую эксплуатацию "Атомстройкомплекс". Компания будет управлять всей инфраструктурой школы, привлекая в современные спортивные и хореографические залы лучших операторов спортивных, танцевальных и прочих секций.

Школа №41 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: школа, программа, продленка, Екатеринбург


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