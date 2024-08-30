Убытки Telegram за прошлый год оценили в $173 миллиона

В прошлом году выручка мессенджера Telegram составила $342 млн, операционные расходы - $108 млн, общий убыток – около $173 млн после уплаты налогов, пишет Financial Times, ссылаясь на финансовую отчетность компании (ранее не публиковалась). Руководство Telegram никогда не раскрывало финансовые показатели компании. Подсчеты же экспертов говорили о том, что Telegram, вероятно, работает в убыток, привлекая деньги инвесторов и понемногу выходя на монетизацию отдельных опций.

Когда основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможном выходе компании на фондовый рынок, аналитики оценили стоимость платформы в $30 млрд, напоминает РБК.

FT утверждает, что Дуров единолично владеет компанией. Долговое финансирование привлечено со сроком погашения в 2026 году.

Эксперты полагают, что возможность привлечения инвестиций и реструктуризации долгов в Telegram очень зависят от самого Дурова, который не сделал мессенджер публичной компанией и завязал всю его работу и развитие на самого себя.