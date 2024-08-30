Франция опровергла слухи об отмене ОАЭ покупки истребителей Rafale из-за Дурова

Министерство Вооруженных сил Франции опровергло сообщения о том, что ОАЭ якобы отказались приобретать французские истребители Rafale после того, как в Париже был задержан сооснователь Telegram Павел Дуров. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в ведомстве.

Как передает телеканал, Объединенные Арабские Эмираты "никогда не заявляли о подобных мерах", пишет ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах и зарубежных СМИ появилась информация о том, что Эмираты якобы в одностороннем порядке приостановили выполнение контракта по покупке 80 французских истребителей из-за ареста Дурова, у которого имеется гражданство ОАЭ.

Как сообщалось, МИД ОАЭ потребовал от Франции предоставить задержанному основателю мессенджера Telegram доступ ко всем необходимым консульским услугам. В заявлении говорится, что ОАЭ "внимательно следят за делом гражданина Эмиратов".