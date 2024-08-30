Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замминистра обороны Попова

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке "Патриот", подал в суд на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, Минкультуры РФ, а также руководителей парка.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году мужчина подал иск к Министерству культуры России. Он заявлял, что музейные экспонаты парка хранились якобы с нарушениями, при этом доказательств не представил. Суд принял решение отказать в удовлетворении иска.

После этого экскурсовод подал иск к руководству парка. Он сообщил, что просил о встрече с руководителями и обращался к замминистра обороны.

Последним иском, поданным бывшим сотрудником, стал иск к Попову. Суть этого иска не разглашается. Судебное заседание было назначено на сентябрь 2024 года.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

Следствие считает, что Попов действовал вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Они были задержаны ранее. 23 июля в парке "Патриот" прошли обыски, велась выемка документов. СМИ писали, что следственные действия связаны с хищением 40 миллионов рублей при госзакупках.

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей.