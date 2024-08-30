В Екатеринбурге задержан директор "Аэронавигации Урала"

В Екатеринбурге задержали директора "Аэронавигации Урала" Валерия Купцова. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

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По данным канала, накануне утром в рамках уголовного дела силовики пришли в офис филиала "Аэронавигация Урала", который оказывает аэронавигационное обслуживание над территориями Удмуртской республики, Пермского края, Кировской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Утверждается, что сотрудники регионального УФСБ явились в кабинет директора филиала Валерия Купцова, где провели обыск и изъяли документацию, а затем задержали начальника и увезли его на допрос.

Речь якобы идет про уголовное дело о растрате и хищении денег, выделенных на строительство укрупненного центра ЕС ОрВД в Екатеринбурге, который был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей. Сообщается, что Купцов тогда отвечал за стройку и подписывал акты приема объектов строительства.

"По предварительным данным, причиненный ГК ОрВД ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей. Сегодня суд должен избрать Валерию Купцову меру пресечения. На днях его снимут с должности по утрате доверия", - пишет канал.

В управлении ФСБ России по Свердловской области Накануне.RU заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Купцова. В "Аэронавигации Урала" также воздерживаются от комментариев.