Безуглая обвинила Сырского в сдаче Новогродовки и Селидово

Новогродовку украинские войска сдали почти без боя за три дня, а за Селидово уже идут бои, половина города освобождена. С такими обвинениями на главкома ВСУ Александра Сырского набросилась замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Она прокомментировала пост Сырского о боях на этом направлении. Он сообщил, что работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону, где была самая сложная ситуация. А бои идут в Новогродовке и перед Селидово. Но будет мощное усиление в рядах боевиков.

Безуглая возмущена ложью.

"Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами! Зачем эта ложь?" – возмущается Безуглая.

Она добавила, что Сырский "решил мощно усилить опустошенное Покровское направление бригадами-зомби", то есть людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не знала согласования. А вообще кризис и хаос в управлении на фронте - это результат кумовства, ручного контроля и прямого вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского, которые еще и вывел часть войск из Донбасса.

Военкоры сообщают, что российские войска к западу от Донецка продвигаются, а оборона боевиков трещит по швам.