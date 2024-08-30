Путин в честь 70-летнего юбилея Лукашенко наградил его орденом

Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем Александра Лукашенко. На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма. В ней президент России заявил о "высоком авторитете" своего белорусского коллеги.

"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать всё возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - пожелал Путин.

Также президент России также подписал указ о награждении главы белорусского государства орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Лукашенко получил награду "за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнёрства" между Москвой и Минском, а также за укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами и личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства.