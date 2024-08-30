Половина россиян считает, что Павел Дуров не виновен

Почти половина россиян (45%) хорошо осведомлены о задержании основателя Telegram Павла Дурова в Париже. Еще 35% слышали об этом, но без подробностей, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины россиян (55%) убеждены, что Павел Дуров не причастен к тем преступлениям, в которых его обвиняют во Франции. Обратного мнения придерживаются 14%, в том числе 3% считают, что он виновен во всех преступлениях, а 11%, что в некоторых. У трети опрошенных (31%) этот вопрос вызвал затруднения.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, в том числе соучастия в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконным транзакциям в составе организованной группы, в приобретении, транспортировке, хранении, предложении либо продаже наркотиков, в отказе от предоставления по запросу компетентных органов данных либо документов, необходимых для разрешенных законом перехватов данных и др.

28 августа Дурова отпустили под судебный надзор (забрали документы, он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию) и залог в 5 млн евро.