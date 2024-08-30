Киев заочно арестовал депутата Рады Дмитрука, поддерживающего УПЦ

Депутат Рады Артем Дмитрук, которому на днях было объявлено подозрение, заочно арестован.

По версии следствия, Дмитрук, находясь в Одессе, действуя с группой лиц, совершил нападение на полицейского, нанес ему телесные повреждения, пытался похитить оружие. А в Киеве побил военного. После этого он покинул Украину, за что на него завели еще одно уголовное дело. Накануне госбюро расследований Украины объявило Дмитрука в международный розыск.

Сам депутат отрицает обвинения и уверен, что причиной всему его поддержка Церкви, которую местный режим запретил своим законом. Он говорил, что его собираются убить.

Дмитрук также в своем телеграм-канале подтвердил, что у него был первый допрос в ГБР по сфальсифицированным уголовным делам. "Не смогли ликвидировать – вызывают на допросы. Мой адвокат был на месте! Главный вопрос: где Дмитрук? По делам, собственно, никаких вопросов не было", - он.

Во время принятия закона о запрете Церкви Дмитрук с трибуны Рады резко выступил против. Он и ранее активно поддерживал Церковь.