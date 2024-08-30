ВСУ обстреливают дома в Курской области снарядами со шрапнелью, - Мирошник

ВСУ используют снаряды ракетных систем залпового огня (РСЗО) со шрапнелью для обстрелов жилых домов в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром 5—6 мм", — сказал он РИА Новости.

По словам посла, одна такая ракета несет более девяти тысяч таких шариков. Дипломат отметил, что когда она взрывается, то на земле "ни одно стекло не остается целым", а машины представляют из себя "решето".

Ранее Мирошник сообщил, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят их в неизвестном направлении. По его словам, этой темой сейчас занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Составлены предварительные списки похищенных, но они не окончательные.