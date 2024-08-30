Предлагается оставить ЕГЭ только как вступительные экзамены в вуз - Рособрнадзор

В рамках общественного обсуждения совершенствования государственной итоговой аттестации было выдвинуто предложение, что ЕГЭ необходимо оставить только как вступительный экзамен в вузы. Об этом говорится на сайте Рособрнадзора.

Ведомство не поддержало инициативу и не отвергло, упомянув лишь само предложение как гипотетическое. Однако другие предложения от лица "участников дискуссии" были отвергнуты. Среди них отмена ЕГЭ, дресс-код для участников ЕГЭ. Замена ЕГЭ цифровым портфолио пока не будет внедряться.

О том, что ЕГЭ фактически убил нормальные выпускные экзамены в школе, говорят давно. Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко считает, что ЕГЭ просто отучил сдавать настоящие экзамены. В школе необходимы выпускные экзамены по многим предметам, оценивающие комплексный результат обучения, чтобы абитуриент мог поступать куда угодно. А уже в вузах должны быть свои вступительные экзамены, чтобы вуз сам определял, подходит ли ему такой абитуриент или нет. То есть нужна классическая система, а не профанация аттестации.