Следствие наложит арест на дорогие иномарки экс-замглавы Минобороны Попова

Следствие наложит арест на имущество бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, но перед этим будет проведена оценка ущерба по делу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Попов владеет автомобилями Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей.