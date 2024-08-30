30 Августа 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

СМИ: У убитой в Прикамье женщины мог быть еще один ребенок

Следователи Пермского края опубликовали оперативное видео с места происшествия - квартиры в Чусовом, где была убита мать и ее семилетняя дочь, передает корреспондент Накануне.RU.

Тела погибших со следами насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир Чусового 29 августа 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Убийцу ищут.

Между тем, по данным СМИ, в соцсетях убитая женщина якобы публиковала фотографии своей дочери, а также маленького мальчика, который мог быть ее сыном. Сейчас судьба ребенка не известна. Подозреваемый мог забрать его с собой.

Также местные издания сообщают, что возможный убийца матери и дочери якобы два года назад убил медсестру из Чусового, за что его отправили в колонию, однако спустя некоторое время помиловали, потому что он якобы принимал участие в СВО.

В СКР эту информацию пока не комментировали.

Теги: мать, дочь, сын, уголовное дело, убийство


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Ранее 30.08.2024 08:08 Мск В Пермском крае жестоко убили мать и семилетнюю дочь

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