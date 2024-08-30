СМИ: ФНС приостановила операции по счетам заместителя Дурова в Telegram

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам вице-президента Telegram Ильи Перекомского, передает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой службы и сервиса "БИР-Аналитик".

Указывается, что ранее Перекопский был учредителем в двух ООО, которые ныне не действуют. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. Как отмечается, причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности.

После ареста в Париже Павла Дурова ряд экспертов называл Перекопского как возможного "временного преемника" руководителя Telegram.