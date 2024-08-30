МВФ предупредил о пагубности чрезмерных расходов государства

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обзор, в котором предупреждает о пагубности чрезмерных расходов государства, когда власти наращивают заимствования и вмешательство в экономику для сглаживания избыточной волатильности макроэкономических и финансовых условий.

По мнению экономистов, такая политика увеличивает риск нерационального распределения ресурсов в пользу проектов с низкой производительностью.

Возможности более эффективных вложений частных инвесторов при этом снижаются на фоне растущей для них стоимости заимствований, что и приводит к снижению производительности, передает "Коммерсант".

МВФ сообщает, что мировой госдолг в этом году вырос до $325 трлн. До начала пандемии он составлял $260 трлн.