30 Августа 2024
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Миллион на ипотеку многодетным будут платить почти во всех регионах Дальнего Востока

Правительство РФ расширило список регионов Дальнего Востока, где многодетным семьям выплачивают по 1 млн рублей на погашение ипотечного займа. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Проект стартовал в прошлом году в Приморском крае. Цель - поддержать рождаемость за счет увеличения числа многодетных семей. Им при рождении третьего или последующего ребенка будет выплачиваться миллион рублей. Теперь проект расширили на регионы, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Нововведение коснется многодетных семей в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. Остальных регионов это не касается. Сама льготная госпрограмма "Дальневосточная ипотека" работает с 2019 года, и по ней можно получить кредит под 2% на новостройки, вторичное жилье или строительство собственного дома на территории ДФО.

По словам премьера, решение станет серьезным подспорьем для родителей, которые хотят создать большую семью. Для этих выплат в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрят порядка 3 млрд рублей.

Постановление стало итогом поручения президента России Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в январе 2024 года. Необходимо увеличивать численность населения Дальнего Востока, призвал он.

При этом данное решение выглядит половинчатым, оно обходит стороной те регионы, где рождаемость выше среднего по ДФО: Бурятию, Забайкалье, Якутию. В них она тоже намного ниже уровня воспроизводства населения, что означает вымирание. То есть власти стимулируют многодетность только в тех регионах, которые вымирают быстрее. А огромного числа семей это вообще не касается, потому что они не рожают даже второго ребенка, без которого третьего не будет. Наиболее эффективным для демографии является стимулирование прежде всего массовой двухдетности, но этого нет. В результате в демографию вливаются большие средства, а эффект получается минимальный.

Теги: ипотека, дальний восток, выплаты, рождаемость, многодетность


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