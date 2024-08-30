Опрос: половина работающих екатеринбуржцев не будет брать осенний отпуск

Половина работающих жителей Екатеринбурга не планирует брать осенний отпуск в этом году. Исследование на эту тему провел сервис SuperJob.

Опрос проводился в августе нынешнего года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 50% работающих екатеринбуржцев не собирается брать осенний отпуск. В свою очередь, планы на осенний отдых строят 45% опрошенных.

18% проведут отпуск дома. 14% планируют поездку по России. 7% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма оказались курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В топ-3 зарубежных направлений вошли Турция, Египет и Таиланд.

Ранее жители Екатеринбурга назвали идеальную сумму для отпуска.