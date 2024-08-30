Раньше "дела мешали". Экс-глава Нового Уренгоя, обвиняемый в получении взятки, попросился на СВО

Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, во время рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста заявил, что хочет отправиться на специальную военную операцию, сообщает РИА "Новости".

Он сказал, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и что у него отличное здоровье. По словам Воронова, его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Обвиняемый пояснил, что с самого начала у него было желание отправиться на фронт, однако он не мог этого сделать из-за рабочей деятельности.

Басманный суд Москвы продлил арест Воронову до 1 декабря.

Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". 3 июля Воронов был арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.