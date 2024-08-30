В России значительно вырастут тарифы для авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание

ФАС выступает за повышение тарифов на аэронавигационное обслуживание (АНО) для российских перевозчиков. На рейсах внутри России предлагается повысить сборы на 37%, для зарубежных направлений – вдвое, передают "Ведомости" со ссылкой на проект приказа антимонопольной службы.

Текущие тарифные ставки были установлены в октябре 2022 года. Сейчас они зависят от максимальной взлетной массы самолета или вертолета. Так, самые распространенные типы самолетов отечественных авиакомпаний - Airbus A320 и Boeing 737-800 – входят в категорию "от 50 до 100 тонн". По замыслу ФАС, стоимость аэронавигационного сбора для таких самолетов на каждые 100 км по России должна вырасти с 1217 руб. до 1667 руб., а на международных маршрутах - с 4649 до 9297 руб.

В антимонопольной службе заявили, что дополнительные доходы от сборов направят в Фонд развития инфраструктуры аэропортов.

При этом расходы авиакомпаний на одного пассажира только по внутрироссийским направлениям составят в среднем 32–150 руб. в зависимости от протяженности маршрута.