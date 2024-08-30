Бастрыкину доложат о центре для мигрантов в Екатеринбурге, где якобы принимают экзамены за деньги

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с возможным нарушением миграционного законодательства в Екатеринбурге.

Как сообщает информационный центр СК России, стало известно о специализированном центре на улице Сулимова в столице Урала, сотрудники которого якобы принимают у мигрантов за денежное вознаграждение экзамены на знание русского языка. Утверждается, что при этом фактической проверки экзаменов у иностранцев не проводится.

По данному факту начата проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Накануне глава СКР поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге. Это далеко не первый раз, когда Бастрыкин обращает внимание на преступления, совершенные в городе приезжими иностранцами.