В Москве линейки к 1 сентября пройдут в зданиях школ и без родителей

В Москве школьные линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут в зданиях школ и без родителей. Об этом РБК сообщили трое учителей московских школ.

По словам одного из педагогов, это решение продиктовано "вопросами безопасности". Другой учитель московской школы сообщил, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

В других регионах формат праздничных линеек также будет изменен. Так, в Севастополе в целях безопасности школьные торжественные линейки пройдут только у первоклассников и выпускников 9-11-х классов. Власти Ростовской и Брянской областей сообщили о решении провести все линейки в закрытых помещениях.

Отметим, что в мае этого года школьные выпускные линейки в некоторых регионах были ограничены в посещении из-за террористических угроз.