На Камчатке зафиксирован сильнейший афтершок Шипунского землетрясения

На Камчатке зафиксирован сильнейший афтершок землетрясения, произошедшего в регионе 18 августа (Шипунское землетрясение). Тогда магнитуда толчка достигала 7 баллов, сейчас магнитуда оценивается в 6,2 балла.

"Скорее всего, наконец-то произошел сильнейший афтершок землетрясения, далее следует ожидать существенно более слабых событий. <…> По первоначальным оценкам интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превысила 4 балла", - сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"Характер колебаний позволял внимательному наблюдателю отчетливо почувствовать все группы волн: продольную, поперечную, поверхностную, а также насладиться затухающей кодой", - рассказывают геофизики.