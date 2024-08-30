F-16 сбили ВСУ ракетой Patriot - депутат Рады

Переданный украинскому режиму американский истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot из-за несогласованности действий. Об этом заявила замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Она отметила, что в украинских докладах говорится так: он "не справился с управлением". Такое бывает, но "культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями... ухудшается и даже коллапсирует", подчеркнула она.

Украинские военные официально подтвердили потерю первого истребителя F-16. Погиб летчик Алексей Месь, управлявший бортом, - один из шести украинских офицеров, обученных странами НАТО для полетов на этом типе самолетов. В ВСУ заявили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием катастрофы.

Пентагон отказался подтверждать, что F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Косвенным подтверждением того, что боевики сами сбили истребитель, является отсутствие обвинений в адрес России.

The Wall Street Journal пишет, что истребители F-16, переданные Украине, уязвимы перед российской системой ПВО, а украинские пилоты прошли ускоренное "нестандартное" обучение по обращению с истребителями.