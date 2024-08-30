Россияне, чье уголовное дело передано в суд, смогут уходить на СВО - законопроект

В Госдуму группой сенаторов и депутатов внесен законопроект, который разрешает заключать контракты на службу в зоне СВО тем, чье уголовное дело передано в суд, но приговор еще не вынесен. Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" внесла группа депутатов и сенаторов, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Законопроектом расширяется круг лиц, в отношении которых могут быть применены меры, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в ВС РФ", - сообщил сенатор.

Он напомнил, что сейчас уголовной ответственности могут избежать подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, но не те лица, чье дело передано в суд. "Законопроект направлен на устранение данного пробела", - добавил Клишас.