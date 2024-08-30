Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube в России

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, разослал провайдерам письмо с призывом прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В документе говорится, что от поставщиков интернета требуют прекратить использовать технологии "искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика". Таким образом, пишет издание, операторы не будут препятствовать работе технических средств противодействия угрозам, которые ограничивают запрещенную в РФ информацию.

Как сообщалось, из-за отсутствия официального заявления Роскомнадзора о замедлении видеосервиса YouTube в России операторы связи стали устанавливать на своих сетях оборудование, которое делает сервис доступным для абонентов. По словам юристов, операторы пытаются привлечь новых абонентов, так как сервис в стране не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован.

В начале августа россияне начали уходить от региональных операторов связи из-за так называемого "замедления" YouTube, устроенного неизвестно кем. Теряют абонентов по меньшей мере 135 региональных компаний, в связи с этим они обратились в Минцифры и Роскомнадзор с требованием уже разъяснить официально причины замедления сервисов Google и их "неравномерной деградации" у разных операторов.