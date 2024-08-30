ВВС Украины подтвердили потерю первого F-16, пилот погиб

Украинские военные официально подтвердили потерю первого истребителя F-16. Погиб летчик Алексей Месь, управлявший бортом, - один из шести украинских офицеров, обученных странами НАТО для полетов на этом типе самолетов.

Подробностей о крушении самолета не сообщается. Ряд СМИ и российских блогеров сообщили, что F-16 был сбит российской ракетой. По другой версии, Месь участвовал в отражении ракетного удара, но крушение самолета не связано с поражением от российских военных – якобы, он не справился с управлением.

В ВСУ заявили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием катастрофы.

Месю посмертно присвоено звание полковника ВСУ. Он был одним из тех, кто публично от имени ВВС Украины лоббировал поставки F-16 Киеву. Летчик с позывным "Moonfish", например, ездил в Вашингтон и выступал перед американскими властями с доводами в пользу поставок истребителей Украине.

Украина получила несколько F-16 в июле этого года. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что эти самолеты помогут принести "победу" и "мир".

Поставить Украине F-16 согласились несколько членов НАТО: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Они обязались поставить 80 самолетов в течение ближайших лет, в том числе до 20 самолетов в 2024 году, передает Washington Post.

По данным ВСУ США, F-16 стоят $14-18 млн в зависимости от конкретной модели. Wall Street Journal пишет, что переданные Киеву самолеты оказались уязвимы перед российской системой ПВО, а украинским летчикам не хватает опыта управления ими. Как отмечает издание, Киев надеялся, что западные боевые машины смогут обеспечить Украине преимущество на поле боя, однако многие из полученных ВСУ истребителей F-16 "подержанные" и были в эксплуатации десятки лет.