На окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника уничтожены сегодня утром средствами ПВО на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

На местах уничтожения работают оперативные группы, добавил он. Подробности Шапша не привел.

По информации Mash, два БПЛА сбиты на подлете к международному аэропорту города, есть разрушения. Предварительно, дрон также прилетел в бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого собственника, пишет телеграм-канал.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 18 украинских БПЛА: 11 сбиты над Брянской областью, четыре – над Калужской, два - над Крымом и один – над Белгородской областью.