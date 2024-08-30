Число погибших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
12-летняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле, умерла в больнице.
Как сообщает "КП-Екатеринбург", 29 августа ребенок скончался в детской городской больнице №9. Девочка находилась там около месяца.
Таким образом, число погибших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек.
В министерстве здравоохранения Свердловской области отказались от комментариев, сославшись на врачебную тайну. Также ситуацию не стали комментировать в региональном Следственном комитете России.
Напомним, обрушение дома произошло 1 августа. Сообщалось, что причиной мог стать взрыв газа. После трагедии дом будет полностью расселен.
Недавно из больницы был выписан 80-летний житель Нижнего Тагила, пострадавший при обрушении дома на Сибирской.