Бюджетные траты по льготной ипотеке могут составить 1,2 трлн рублей за 10 лет

Расходы бюджета России на субсидии банкам по льготной ипотеке под 8% с господдержкой, выдачи которой закончились 1 июля, могут составить до 1,2 трлн руб. в течение сроков возврата уже предоставленных кредитов.

Об этом заявил Центробак России в своем проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики до 2027 года. Свою оценку регулятор дает, исходя из предположения, что динамика ключевой ставки будет соответствовать базовому прогнозу, а кредиты будут погашаться равномерно в течение 10 лет.

Из доклада ЦБ РФ следует, что с весны 2020 года, когда начала работать программа массовой льготной ипотеки, российский бюджет потратил на субсидии банкам 500 млрд руб.

Среднегодовая ключевая ставка в базовом сценарии регулятора будет в диапазоне 16,9–17,4% в 2024 года и опустится до 14–16% в следующем. В 2026 году ставка останется двузначной – 10–11%, а в 2027 году снизится до 7,5–8,5%, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что в России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки: для молодых специалистов, для сотрудников промышленного сектора экономики, для сотрудников строительной отрасли, для ученых. Обсуждать такие программы начнут в Госдуме в осеннюю сессию.