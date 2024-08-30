Власти изменят пенсионные баллы работающим пенсионерам

Российские власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров.

Как сообщает РБК со ссылкой на паспорт нацпроекта "Кадры", одним из его мероприятий значится "повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10".

В настоящее время работающим пожилым людям не может начисляться более трех ИПК в год. Совокупное финансирование нацпроекта в период 2025–2030 годы составит около 1 трлн руб., более 70% этих средств придется на вышеуказанный пункт.

В России разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала 2024 года снизился на 17% и в настоящее время составляет 4,8 тыс. руб. В июле выплаты первых были на уровне 18,6 тыс., а вторых — 23,4 тыс. В Соцфонде заявили, что причины уменьшения разницы в том, что начисления трудоустроенным пенсионерам растут из-за повышения пенсионного возраста, а также из-за распространения схем с фиктивным увольнением.