Правительство РФ продлит упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

Кабмин России решил продлить на год упрощенный порядок маркировки и сертификации иностранных товаров, в отношении которых установлены меры технического регулирования.

Об этом заявил представитель Минэкономразвития. В мае Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров.

Документ подписали гендиректор АДП ВЭД Юрий Мальцев, председатель правления Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД "Гермес" Павел Корчажкин, президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина и президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибуторов Оксана Кузьменко.

Правила помогают наладить импорт в условиях санкций, сообщают "Ведомости".