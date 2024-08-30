Правительство РФ продлит упрощенный порядок ввоза иностранных товаров
Кабмин России решил продлить на год упрощенный порядок маркировки и сертификации иностранных товаров, в отношении которых установлены меры технического регулирования.
Об этом заявил представитель Минэкономразвития. В мае Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров.
Документ подписали гендиректор АДП ВЭД Юрий Мальцев, председатель правления Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД "Гермес" Павел Корчажкин, президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина и президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибуторов Оксана Кузьменко.
Правила помогают наладить импорт в условиях санкций, сообщают "Ведомости".