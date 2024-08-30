Из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты

Импортеры из Китая отказываются от поставок в Россию продукции так называемого двойного назначения до предоплаты.

Речь об электронике, промышленном оборудовании и прочей технике, сообщили в логистических компаниях. Это подтвердили и в деловых объединениях. Все дело в новом пакете августовских санкций, в который попали 46 организаций из КНР, а также тщательные проверки платежей китайскими банками.

В результате товары подолгу задерживаются на складах. Это привело к росту стоимости доставки в среднем на 15%. Представители бизнес-сообщества планируют обратиться к российским властям за поддержкой, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытках оплатить импорт из Китая. Отдельные китайские кредитные учреждения стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты КНР уже поставили импортерам России.