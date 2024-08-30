30 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Минпромторг предложил маркировать детские игрушки

Министерство промышленности и торговли России предлагает с 1 марта 2025 года ввести обязательную маркировку детских игрушек.

Соответствующий проект постановления кабмина РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве напомнили, что с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в стране проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек - производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, по которому игрушки должны будут иметь обязательную маркировку и соответствовать ГОСТу (который еще не разработан). Президент Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Дарья Бровкина говорит, что и производители, и потребители понимают необходимость предупреждения родителей и образовательных учреждений об опасности некоторых игрушек, но опасаются, что вместе с водой будет выплеснут и плод.

Теги: игрушки, маркировка, Минпромторг


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