Депутаты предложили освободить от налогообложения расходы на гумпомощь

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил освободить от налогообложения расходы на гуманитарную помощь российским приграничным территориям.

Ранее фракция ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона об освобождении от налогообложения расходов на гуманитарную помощь для нужд спецоперации и жителей новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. "Ко второму чтению мы расширим действие этой меры на приграничные территории России", - указал парламентарий.

Кошелев заявил, что существующие нормы позволяют относить к затратам на благотворительность и освобождать от налогообложения не более 1% от выручки компании или организации, все прочие гуманитарные и благотворительные расходы приходится проводить по другим статьям затрат, и при этом платить с них налоги в полном объёме. Таким образом, вместо поощрения нужной для страны благотворительной деятельности, наоборот усложняют жизнь бизнесу, желающему помогать, считает депутат.