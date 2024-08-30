Турецкий госбанк Ziraat прекратил открывать банковские счета в рублях

Государственный банк Турции Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях.

Некоторые частные банки открывают счета в российской национальной валюте при условии депозита, а госбанки отказываются это делать. Ранее обслуживание рублевых счетов входило в перечень услуг Ziraat при наличии ВНЖ или права на работу или учету в стране.

Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее заявлял, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом россияне могут открывать рублевые счета, сообщает РИА "Новости".

Ранее казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через платежную систему "Золотая корона". В банке заявили, что ожидают дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах.

Кроме того, "Керемет Банк" из Киргизии приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков.