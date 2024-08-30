Макрон заявил об отсутствии планов встречаться с Дуровым

Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии планов встречаться с создателем Telegram Павлом Дуровым.

По его словам, он не был осведомлен о прибытии бизнесмена в Париж. При этом глава государства признал свою ответственность в предоставлении миллиардеру французского гражданства в 2021 году, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж. Предложение прозвучало на обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось. Бизнесмен ответил отказом.